Vicenza, ufficializzati due nuovi acquisti Pellegrini e Rossi

Il Vicenza ha annunciato i due nuovi arrivi tanto richiesti da Aimo Diana per la nuova stagione. Si tratta di Jacopo Pellegrini e Fausto Rossi, un rinforzo in attacco ed uno a centrocampo, i due reparti a cui serviva più attenzione. Il primo arriva dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per i neroverdi. È un classe 2000 e lo scorso anno con la maglia della Reggiana ha regalato buone sensazioni (11 reti e 6 assist in 40 partite). Il trasferimento era già nell'aria da diverso tempo e finalmente è arrivata l'ufficialità. Il secondo, invece, è stata una trattativa lampo ed inaspettata. Rossi ha deciso di lasciare la Reggiana, squadra in cui militava da ben quattro anni, e firmato un biennale con il Lane. Sarà biancorosso fino al 30 giugno 2025.