Vicenza, no alla cessione de “El Loco” Ferrari ma il Benevento insiste

I sanniti insistono sull'operazione, mentre il Lane prova a fare muro: come procede la trattativa per Franco Ferrari

Franco Ferrari potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Benevento. È lui uno dei possibili sostituti del partente Gabriele Moncini, ma c'è ancora la variabile Vicenza da accontentare. Il Lane non è convinto dell'operazione e non vuole privarsi del suo attaccante. Lo scorso anno è stata una grande rivelazione e per la nuova stagione potrebbe essere uno dei punti chiave della rosa di Aimo Diana. Per questo motivo i biancorossi continuano a fare muro. La domanda è... per quanto reggerà? I sanniti non scherzano e insistono sull'operazione. Sono disposti a fare pazzie pur di averlo e pensano di convincere il giocatore con un triennale.