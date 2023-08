Vicenza, nodo cessioni: oltre nove giocatori verso l’addio

Il Vicenza ha bisogno di sfoltire la rosa in vista del nuovo campionato e diversi calciatori sono stati messi alla porta. Il problema però è trovare loro una nuova sistemazione, con il timer mercato che scorre inesorabile e pochi giorni rimangono alla chiusura. Potenzialmente sarebbero addirittura in nove a poter dire addio al Lane in così poche ore. Di Dalmonte e DeMaio ne abbiamo già parlato, si attende l'offensiva delle pretendenti per procedere alla cessione. Scarsella è nel mirino del Pescara, ma la trattativa non sembra troppo seria. A questi si aggiungono le trattative aperte per la cessione di Valietti e Cataldi, oltre diversi giovani come Tronchin, Fantoni, Manfredonia e Tonin. La lista potrebbe non concludersi qui, ma quelli appena citati sono i giocatori che al momento il Lane sta provando a piazzare sul mercato.