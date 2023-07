Vicenza, per la porta si valuta Palmisani ma c’è concorrenza

Poche settimane ci separano dal via della nuova stagione e il Vicenza è ancora alla caccia di un portiere. È ormai noto a tutti che il titolare Sebastiano Desplanches potrebbe partire da un momento all'altro, perché gode di interesse dalla Serie B. Dunque il club si mette a lavoro per individuare il sostituto. Secondo quanto riportato da Gazzettaregionale.it, si valuta in particolar modo il profilo di Lorenzo Palmisani. Classe 2004 di grande prospettiva di proprietà del Frosinone, ma c'è un problema. Anche Trento, Lucchese e Arzignano sono interessate al talentuoso estremo difensore. Per il momento è solo un'idea e nessun passo avanti è stato fatto, prima si attende la cessione di Desplanches.