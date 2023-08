Vicenza, per Valietti c’è interesse dalla Lega Pro. Addio anche per Scarsella

Continua il mercato del Vicenzatra cessioni e possibili nuovi acquisti. Come chiarito nei giorni scorsi, il club biancorosso non ha necessità di far entrare nuovi profili quanto di sfoltire la rosa dall'elevato numero di calciatori. Uno il quale futuro par abbia preso la direzione dell'addio è Federico Valietti, che gode di interesse dalla Lega Pro, precisamente da Latina, Pergolettese e Pro Sesto. La trattativa è in discesa e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accordo. Medesimo futuro anche per Fabio Scarsella che è entrato nel mirino del Pescara che lo vuole per rinforzare il centrocampo. Lo stesso calciatore è interessato alla squadra di Zdenek Zeman e ha acconsentito al trasferimento. Novità nelle prossime ore.