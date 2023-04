Vicenza-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Partita molto sentita tra Vicenza e Trento. Le due squadre scenderanno in campo oggi alle 14:30 per la sfida di Serie C.

Redazione ITASportPress

Vicenza-Trento si sfideranno oggi, domenica 2 aprile alle 14:30, nel sentito match di campionato valido per la 35esima giornata, la 16esima del girone di ritorno, del campionato di serie C Lega Pro 2022-2023

Vicenza-Trento, le ultime A dirigere la sfida tra le due squadre sarà Mattia Caldera, appartenente alla sezione di Como, alla sua quarta stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto complessivamente 45 gare di campionato, 3 di Coppa Italia di serie C, 22 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”. Gli assistenti saranno Simone Biffi e Franco Iacovacci. Gerardo Garofalo, Quarto Ufficiale.

I padroni di casa sono quinti in classifica in coabitazione con la Virtus Verona a quota 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte con uno score di 60 reti realizzate e 45 al passivo.

Il Trento di Tedino è attualmente quattordicesimo in classifica, con 42 punti conquistati, in virtù di 11 successi, 9 pareggi e 14 sconfitte, con uno score di 37 reti realizzate e 37 subite.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Vicenza e Trento andrà in scena, come detto, oggi, domenica 2 aprile 2023, alle 14:30. La gara sarà trasmessa in diretta, in modalità “integrale” e in modalità Diretta Gol su Sky Sport (servizio a pagamento) con le voci rispettivamente di Fabrizio Redaelli e Giovanni Poggi e in diretta streaming integrale su DAZN (servizio a pagamento) ed Eleven Sports (servizio a pagamento) all’indirizzo www.elevensports.com con il commento di Federico Pampanin.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

VICENZA (4-3-3): Iacobucci; Valietti, Pasini, Cappelletti, Ndiaye; Cavion, Ronaldo, Grego; Stoppa, Dalmonte, Ferrari. All. Thomassen.

TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Semprini, Ferri, Vitturini, Fabbri; Ballarini, Suciu, Damian; Pasquato; Attys, Petrovic. All. Tedino.