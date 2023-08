Zonta al Taranto in prestito ma pensa al Vicenza: “Siete come casa, arrivederci…”

Il Vicenza ha annunciato un altro colpo in uscita. Si tratta di Loris Zonta , centrocampista classe 1997 che si trasferisce al Taranto in prestito con diritto di riscatto. A renderlo noto è stato lo stesso club con un comunicato ufficiale: "La società LR Vicenza comunica di aver ceduto al Taranto Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione, Loris Zonta. Il club desidera ringraziare Loris per l’attaccamento e la professionalità dimostrata in questi anni e gli augura il meglio per la prossima stagione".

Alle parole scritte del club ha risposto il calciatore, il quale si è mostrato carico per la nuova avventura anche se dispiaciuto di dover lasciare il Lane. Il messaggio via social: "Vicenza per me è casa, è la città dove è nato mio figlio. Abbiamo avuto stagioni positive e altre meno, ma sempre onorando questi colori. A volte si devono prendere delle decisioni non facili ma sentivo il bisogno di fare questa scelta. Inizia per me una nuova avventura che affronterò come sempre con il massimo impegno!