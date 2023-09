Virtus Entella, ufficiale l’arrivo in panchina di Fabio Gallo

Secondo cambio di panchina in Serie C: dopo Pazienza ad Avellino, l'ex allenatore del Foggia è la nuova guida tecnica dei Diavoli Neri

Secondo cambio di panchina in Serie C. Dopo l'esonero di Massimo Rastelli da parte dell'Avellino, che ha scelto di puntare su Michele Pazienza, è tempo di rivoluzione anche in casa Virtus Entella.