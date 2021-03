Lehmann: “Neuer il miglior portiere al mondo. Ecco chi scelgo tra Mbappé e Haaland”

Tra i portieri si sta assistendo a una continua rivoluzione. Un estremo difensore deve saper impostare ancora prima di parare. Un cambio di rotta che ha sorpreso molti. L’ex numero uno della Germania Jens Lehmann ne ha parlato ad AS: “Neuer è il migliore, mi piace molto anche Casteels del Wolfsburg. Poi ci sono quelli della Premier, Ederson e Alisson. Lo stile dei portieri è cambiato: ora l’attenzione è più sull’impostazione, si pensa meno a controllare l’area di rigore. Ma l’obiettivo deve essere lo stesso: non subire gol.

BALLOTTAGGIO

La curiosità dei tifosi è rivolta a due campioni: Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Chi tra i due è migliore? Lehmann non ha dubbi: “Mi prendo entrambi (ride, ndr). Mbappé ha una tecnica fantastica, oltre alla potenza, ma Haaland sa come creare spazi. Non ho mai visto un ragazzo così veloce e forte. Mbappé non è fa la stessa paura di Haaland”.