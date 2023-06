Leonardo stronca il Milan: “Attonito per addio Maldini. Ora i giocatori…”

In modo particolare il dirigente brasiliano ha parlato dell'ex difensore: "Maldini 'accusato' di non saper lavorare di gruppo? È assurdo affermare che non sappia operare in team. Lo ha fatto per tutta la vita con umiltà, anche con me quando in una situazione normale avrei dovuto essere io il suo secondo. Piuttosto c’è un altro aspetto", ha esordito Leonardo. "Quale? Come me all’epoca, non aveva il potere di firma. Non è che si svegliava la mattina e comprava un giocatore in autonomia. Gli acquisti sono sempre stati il frutto di una decisione congiunta. Su alcuni talenti emergenti, che avevamo segnalato, era stato messo il veto".