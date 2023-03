Lesione alla coscia per Djimsiti: tempi di recupero per difensore dell’Atalanta

Lesione alla coscia per Berat Djimsiti che, però, non sembra esser nulla di grave

Un altro infortunio si iscrive alla lista di Gian Piero Gasperini, il quale dovrà fare a meno di Berat Djimsiti . Il difensore dell' Atalanta ha lasciato in anticipo la sfida contro il Napoli per un problema fisico, che gli esami hanno accertato esser una lesione di primo grado della coscia sinistra. Il 30enne salterà quindi il prossimo match contro l'Empoli, ma dovrebbe esser a disposizione già al rientro della sosta nazionali.

IL RESTO DEGLI INFORTUNATI- Un'altra stangata per il reparto difensivo di Gian Piero Gasperini, che deve già fare a meno di Hans Hateboer. L'esterno è ai box da ormai un mese ma la via del rientro è ancora lontana, con la prognosi che prevede il ritorno in campo solo per il prossimo agosto. Stagione finita, quindi, per l'olandese. Più confortanti le notizie riguardanti Teun Koopmeiners, il quale ha riscontrato una lesione di primo grado del bicipite femorale e potrebbe tornare a disposizione dell'Atalanta subito dopo la sosta.