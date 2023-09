Liga, rinviata Atletico Madrid-Siviglia: il motivo

Con una nota sui propri canali ufficiali, LaLigaha annunciato il rinvio a data da destinarsi di Atletico Madrid-Siviglia, sfida valida per la quarta giornata del massimo campionato spagnolo e in programma per oggi 3 settembre. Come annunciato dalla federazione, la gara è stata rinviata a causa del forte maltempo che sta colpendo Madrid in queste ore.