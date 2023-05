Lo Stadio Azteca si rifà il look: chiude per ristrutturazione in vista del Mondiale 2026

L'annuncio sullo storico impianto in vista del Mondiale 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada.

Redazione ITASportPress

Importanti novità in vista del Mondiale 2026. Lo storico Stadio Azteca di Città del Messico, è pronto a chiudere ma solo per rifarsi il look.

Il teatro dei Mondiali che vide Pelé vincere la Coppa nel 1970 e Diego Armando Maradona nel 1986, chiuderà i battenti tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 per ottemperare ai requisiti della Fifa in vista della Coppa del mondo del 2026, che il Messico organizzerà insieme a Stati Uniti e Canada.

Il Colosso di Sant'Orsola, dal nome del quartiere della capitale messicana in cui si trova, comincerà a essere ristrutturato in anticipo. Da quanto si apprende, però, almeno inizialmente, non verranno pregiudicate le gare dei campionati locali essendo l'Azteca, l'impianto dell'America, club della prima divisione.

Il presidente della società, Santiago Baños, ha sottolineato che le modifiche allo stadio sono dovute al fatto che non è "in condizioni ottimali" in vista di un evento come il Mondiale del 2026.

La ristrutturazione dovrebbe essere svolta in vari momenti e "in parti".