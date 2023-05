Pelé, aperto al pubblico il suo mausoleo

Tutti possono visitare e rendere omaggio al grande ex atleta brasiliano Pelé, deceduto il 29 dicembre 2022.

Il mausoleo con il corpo di Edson Arantes do Nascimento, più noto come Pelé, è stato aperto al pubblico nelle scorse ore in una cerimonia speciale. O Rei, deceduto il 29 dicembre 2022, poteva essere visitato solo dalla sua famiglia e da pochi amici intimi che avevano accesso al luogo. ora, invece, anche tutto il mondo potrà andare a fargli visita.