Malta-Italia U19, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La formazione degli uomini di Mendes dovrebbe vedere in campo Sacco in porta. Ellul, Micallef, Vassallo, Xerri, Viviani in difesa. Centrocampo con Buhagiar, Cross, Caruana, Hili; Gatt di punta.

Gli Azzurrini di Bollini scenderanno in campo, invece, con il 4-3-3 con Mastrantonio, Missori, L. Dellavalle, Regonesi, Kayode; Ndour, Lipani, Pisilli in mezzo. In avanti spazio a D’Andrea, Esposito e Koleosho.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Malta e Italia Under 19 si giocherà, come detto, oggi lunedì 3 luglio alle ore 21 presso il National Stadium di Ta'Qali, a Malta. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Rai Sport e per vederlo in tv bisognerà sintonizzarsi sul canale 58 del digitale terrestre.

Per vedere la partita in streaming ci si può invece connettere a Rai Play, disponibile anche per dispositivi mobili quali pc fisso o portatile, notebook e smartphone ma anche tablet.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

MALTA (5-4-1): Camilleri, Flannery, Micallef, Vassallo, Xerri, Viviani; Buhagiar, Cross, Caruana, Hili; Bridgman.

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio, Missori, Dellavalle, Mane, Chiarodia; Pisilli, Faticanti, Lipani; D’Andrea, Esposito, Koleosho.