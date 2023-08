Mancini prossimo CT dell’Arabia Saudita: quanto guadagnerà

Pare che Mancini possa lavorare con il vecchio staff azzurro, compreso il tattico Andrea Gagliardi che ha comunicato alla Figc la prevedibile intenzione di non restare. Col Mancio , forse, anche Lele Oriali, ex team manager.

Per i media di Riad, l’ex CT. azzurro sarebbe in trattativa da giugno con la Federcalcio araba e avrebbe già firmato da tempo. Mentre per quanto riguarda i collaboratori non ancora. Tale ricostruzione, però, non è stata confermata dal diretto interessato che, anzi, ha negato tutto.