Mancini: “Se uno bravo come Tonali lascia l’Italia, un problema c’è”

Anche il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha voluto dire la sua sul futuro di alcuni talenti italiani che stanno per cambiare squadra in questa sessione di calciomercato. Su tutti, ovviamente, Sandro Tonaliche dal Milan è destinato al Newcastle. Nel corso della conferenza stampa nell'intervallo delle finali nazionali Under 17, ad Ancona, il CT Azzurro ha detto: "Da un lato c’è un po’ di dispiacere, se un giocatore bravo e giovane come Tonali lascia l’Italia vuol dire che qualche problema c’è. A livello tecnico però giocare la Premier League a Tonali servirà, è un bene per lui", le parole riprese dall'ANSA.