Mertens, la maglia dei record all’asta: se la aggiudica… De Laurentiis

Stadio1926 alias… Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli con un nickname da vero 007 si è aggiudicato l’asta benefica che vedeva in palio la maglia del record di gol di Dries Mertens messa in vendita per solidarietà al fine di raccogliere fondi per aiutare la Fondazione Cannavaro Ferrara in aiuto dei bisognosi della città partenopea in difficoltà per l’emergenza coronavirus.

Un vero colpo di teatro, o in questo caso di cinema, da parte del patron del club azzurro che su Twitter ha rivelato a tutti di essere stato lui ad acquistare la maglia: “Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile”. Un bel gesto da parte di De Laurentiis che non vuole separarsi da quello che è diventato un simbolo della sua squadra negli ultimi anni… Chissà che questo non possa significare qualcosa anche in merito al rinnovo del calciatore ricercatissimo all’estero.