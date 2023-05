Messias: “Ho pianto al primo gol in Champions. La mia infanzia…”

Emozioni per il calciatore del Milan tra inizi nel calcio e la rete in Champions League che lo ha portato alle lacrime.

Il calciatore del Milan Junior Messias ha parlato al Magazine Uefa Champions League del gol in Champions League realizzato contro l'Atletico Madrid ma in generale anche della sua carriera. Dall'infanzia in Brasile all'arrivo in Italia.

"In Brasile passavamo il tempo sulla strada ed erano giorni felici per me. Sono nato e cresciuto in una piccola cittadina dove conoscevo tutti. Il calcio era il nostro divertimento e giocavamo in strada dopo la scuola come la maggior parte dei calciatori brasiliani, la mia infanzia è stata così", ha detto Messias.

Poi l'arrivo in Italia: "All'inizio non è stato facile. Molti pensano che l’Europa sia solo bella vita, abiti firmati e macchine di lusso. Non sono mancati i momenti difficili: una volta io e mia moglie siamo andati a fare la spesa per una settimana con solo 5 euro in tasca [...]".

Ma poi il duro lavoro ha portato il brasiliano fino ai più alti palcoscenici del pallone come la Champions, come a chiudere un cerchio: "Il primo gol in Champions all'Atletico? Ho pianto quando ho segnato quel gol: era come se fosse un film. Giocare in Champions è il sogno di ogni bambino e non avrei mai immaginato di segnare nella partita di esordio".