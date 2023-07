Milan, Furlani e l’acquisto di Pulisic: “Cerchiamo giocatori dall’appeal globale”

Il dirigente ha spiegato cosa abbia spinto il Diavolo ad affondare il colpo sull'ex Chelsea: "Abbiamo comprato Pulisic al 90% per questioni legate al campo. Pensiamo che Christian sia un grandissimo giocatore e può dare tanto alla nostra squadra. L’allenatore è molto contento, così come lo staff e anche i suoi compagni di squadra e il giocatore è stato insieme a noi solamente poche settimane. Il Milan è un brand globale nel calcio e nello sport in generale, e per questo motivo vogliamo acquistare calciatori che hanno un appeal globale. Ecco l’altro motivo per il quale abbiamo scelto Pulisic".