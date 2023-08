Milan-Novara, probabili formazioni e dove vederla in tv

Se dovessero essere confermati i giocatori della scorsa gara si avrebbe Maignan tra i pali con Kalulu, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa. Centrocampo con Reijnders, Krunic e un Loftus-Cheek reduce da una tripletta. In avanti Pulisic, Giroud, Leao. Nel Novara attenzione a Bagatti, Rossetti, Gerardini che agiranno con Corti nel reparto avanzato.

La partita di oggi, domenica 13 agosto 2023 alle ore 10:30 tra Milan e Novara avrà una copertura televisiva. Infatti, nonostante sia un match a Milanello sarà possibile vedere la sfida in tv e in streaming. L'amichevole sarà in diretta tv su Sky Sport Calcio (numero 202) e in streaming live su Now e DAZN.