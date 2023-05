Milan, per Pioli arriva il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia

Dopo l'uscita dalla Champions ad opera dell'Inter è arrivato il Tapiro d'Oro per mister Pioli da parte di Striscia la Notizia.

Questa sera andrà in onda il servizio completo con la consegna. Toccherà, come sempre, a Valerio Staffelli portare il Tapiro. L'inviato ha intercettato l’allenatore rossonero subito dopo la debacle di ieri sera a San Siro: "Le ho portato l’unico premio che vincerà quest’anno. Qualcuno della squadra l’ha delusa?", ha detto Staffelli come si legge dalle anticipazioni sul sito del tg satirico.