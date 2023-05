Milan, Scaroni: “Risultati sportivi ed economici positivi. E su San Siro…”

"Sono diventato presidente del Milan nel 2018 e abbiamo fatto una progressione veramente fantastica ", ha esordito il numero uno del Diavolo. "Prima siamo arrivati in Europa League, poi in Champions e l'anno dopo siamo diventati campioni d'Italia. Quest'anno invece, dopo tanti anni, siamo arrivati in semifinale di Champions League. Da un punto di vista sportivo siamo davvero soddisfatti. Anche risultati economici cominciano a darci soddisfazioni. Sono dell’idea che se non si ottengono risultati economici, è difficile poi raggiungere quelli sportivi", ha detto Scaroni .

Una previsione sul bilancio: "L'obiettivo di quest’anno è di avere un bilancio in attivo. È aumentato molto il fatturato, supereremo i 350 milioni. I nostri ricavi crescono, spero proprio sia l'anno in cui finalmente le nostre cifre saranno positive. L'ultima volta che il Milan ha avuto un risultato positivo è stato il 2006, veramente molti anni fa".

Poi su San Siro: "Le ipotesi di ristrutturazione dello stadio di San Siro, che abbiamo visto come prima ipotesi, diventano impossibili avendo due squadre che giocano in quello stadio e che giocano sempre in Champions League. Il numero di partite rende impossibile fare dei lavori pesanti in quello stadio. Ci stiamo guardando intorno per trovare delle soluzioni, siamo fiduciosi che la troveremo quanto prima".