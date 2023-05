Milinkovic-Savic, l’agente: “Critiche? Una vergogna. Pronto a morire per la Lazio”

Il procuratore ha commentato al Corriere dello Sport la situazione del suo assistito tra presente e futuro: "C'è chi usa parole troppo forti per discutere lui e la sua forma, sono nemici della Lazio. È una vergogna, si prova a creare problemi dentro al gruppo e a indebolire la squadra. Non sta vivendo il suo momento migliore, è vero, ma in 8 anni non è quasi mai stato al di sotto del suo livello. Può anche vivere qualche brutta settimana, è solo un uomo e nella sua vita privata può avere degli up and down. Sta lavorando al massimo in questi giorni per ritrovare la sua forma migliore e 'morire' per la maglia della Lazio in questi ultimi 4 match. Lo fa per aiutare il club a raggiungere il fantastico traguardo della Champions. Nessuno ha il diritto di giudicare l'atteggiamento di Sergej, la sua lealtà, e di dubitare sul suo amore per la Lazio".