Milinkovic-Savic non rinnoverà con la Lazio e si muove un top di A

Milinkovic-Savic ha deciso, non rinnoverà. Il centrocampista avrebbe disposto di porre fine all'avventura con la maglia della Lazio, magari già la prossima estate. Il contratto che lo lega ai biancocelesti andrà in scadenza fra poco più di un anno, giugno 2024, così il serbo fa pressing al club per la cessione. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, i biancocelesti lo lasceranno partire solo in caso di offerta intorno ai 40 milioni di euro. Tanti, forse troppi per un giocatore in scadenza. Ne è dello stesso parere anche la Juventus, che si avvicina ma allo stesso tempo si tiene distante.