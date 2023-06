Milito: “Lautaro riferimento dell’Inter. Retegui? Da Serie A”

GIOCATORI - El Principe non si è fatto indietro anche rispondendo ad alcune domande sui singoli giocatori del presente e, chissà, del futuro nerazzurro: "Lautaro? Sicuramente è uno dei migliori senz’altro. Ha fatto una grandissima stagione, è un punto di riferimento nell’Inter e nel suo attacco. E’ un giocatore che non scopro io, è straordinario". Chi potrebbe diventare un possimo calciatore nerazzurro o comunque arriva in Italia è Retegui: "Credo che abbia tutte le doti per far bene in Serie A. E’ un grandissimo attaccante che in Argentina è cresciuto tanto e che nell’ultima stagione sta facendo molto bene. E’ un ragazzo che secondo me può fare molto bene", ha detto Milito.