Fred e l’ipotetico Brasile-Argentina al Mondiale: “Voglio vedere Messi piangere”

Questa sera andranno in scena i due quarti di finale Croazia-Brasile e Olanda-Argentina. Due partite del Mondiale che potrebbero vedere arrivare in semifinale le due rivali sudamericane per eccellenza: la formazione verdeoro e l'Albiceleste. E allora ecco che Fred, ex storico attaccante brasiliano, parlanto a Central da Copa, di TV Globo, come sottolineato da ESPN, ha detto la sua sull'ipotetica gara senza nascondere cosa vorrebbe vedere per quella sfida.