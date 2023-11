Mondiali 2034, Mancini vota Arabia Saudita: “Un’occasione per tutti…”

I Mondiali del 2034 dovrebbero svolgersi in ArabiaSaudita. La penisola araba è l'unica rimasta in corsa successivamente al ritiro dell'Australia e la Fifa dovrebbe scegliere proprio questo paese per l'assegnazione della competizione. Una scelta che l'ex Commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini si sente di condividere ed elogiare. L'attuale C.t. della Nazionale araba ha dichiarato: "Sarà una bella opportunità per tutti. Parliamo di un evento storico nel mondo del calcio, quasi incredibile, e sicuramente l’Arabia in questi 10 anni organizzerà un Mondiale fantastico. Loro hanno le risorse per farlo ed io ne sono certo" ha detto ai microfoni di Calciosaudita.it. 12 anni dopo, se dovesse venire confermato, il Medio Oriente si ritroverà ad organizzare nuovamente un edizione dei campionati Mondiali. Mentre la precedente in Qatar si è tenuta nel periodo invernale, in quest'occasione non è da escludere la classica organizzazione per i mesi estivi.