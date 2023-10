Arabia amara per Mancini: solo un pari in quattro partite

Non è partita col piede giusto l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. Il C.t. doveva rifarsi dal precedente pareggio con la Nigeria per 2-2 e invece nulla, è caduto nuovamente in amichevole superato per 3-1 dal Mali. L'avvio non è stato certo facile, ma è il proseguo che conta e quello saudita pare non riuscire a prendere alcuna direzione. Anzi una si, quella del fallimento più totale. Almeno sono queste le prime indicazioni che arrivano dalla Nazionale allenata da Mancini, che in quattro partite non è mai riuscita a vincere. Per loro solo un pareggio e ben tre sconfitte, con il parziale che comincia a diventare pesante. Ok l'ambientamento, ok un altro calcio e altri interpreti, ma ora servono anche i risultati.