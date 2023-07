Svezia-Italia femminile: probabili formazioni e dove vederla in tv

Le svedesi, dal canto loro, hanno vinto in extremis la prima partita nella competizione battendo per 2-1 il Sudafrica.

La formazione azzurra dovrebbe essere confermata con Durante tra i pali; Di Guglielmo, Linari, Salvai e Boattin in difesa. Dragoni, Giugliano e Caruso in mezzo. In avanti Bonansea, Giacinti e Beccari. Scalpita, come detto, la match winner della prima gara, Girelli, che se non sarà titolare entrerà a gara in corso.