Montella e la finale di Europa League: “Siviglia importante ma il cuore dice Roma”

"Per me il Siviglia è stata una parentesi importante, ma il mio cuore è per la Roma dove ho vissuto dieci anni molto intensi. Le finali sono sempre incerte ma la storia un po’ conta. Non ci saranno favoriti ma sarà importante l’episodio", ha detto il mister. Sul collega Mourinho: "Un genio per quanto riguarda le competizioni Europee e primo nella storia a portare la Roma per due anni di fila in finale. Futuro? Non saprei, ma sicuramente a Roma ha lasciato un segno importante. Lo stadio è stato sempre sold out, e c'è quello stesso entusiasmo da me vissuto negli anni Duemila".