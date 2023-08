Monza-Milan Trofeo Silvio Berlusconi, probabili formazioni e dove vederla

Nella squadra di Palladino potranno vedersi i nuovi arrivati come D'Ambrosio in difesa e Gagliardini in mezzo al campo. Sarà presente capitan Pessina. In avanti Caprari e Petagna dovrebbero agire in attacco.

La partita tra le due squadra si giocherà, come detto, alle 21 di martedì 8 agosto 2023. Gli appassionati che non saranno allo stadio avranno modo di vedere la gara in diretta tv e streaming. Monza-Milan sarà visibile, infatti, in diretta in chiaro su Canale 5. Basterà digitare il 5 sul telecomando della vostra tv con Digitale Terrestre. In streaming anche su Mediaset Infinity.