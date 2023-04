Morganella: “Ora Rancate e pannelli solari. Palermo, Livorno e Chiasso fallite? Il voltastomaco…”

Una scelta di vita, quella di Michel Morganella che è passato dalla A al Rancate, in Quarta lega

108 partite in Serie A anche la maglia della Nazionale vista in due occasioni. Ora, però, Michel Morganella ha detto basta col calcio professionistico, stufo di come è diventato e di come è stato rovinato. In tanti ricordano il calciatore con la maglia di Palermo, Novara ma anche di Livorno e di recente Chiasso. Adesso il 33enne ha scelto di giocare nel Rancate, squadra di Quarta Lega, e di dedicarsi anche ad un altro lavoro in una ditta ticinese che si occupa di pannelli solari.

In una recente intervista a Tio.ch, Morganella ha spiegato le sue ragioni: "In vita mia non ho mai giocato per soldi, ci ho sempre messo sudore, passione e amore. Ho avuto diverse esperienze positive e negative e queste ultime, specialmente le più recenti, mi hanno fatto riflettere molto. Sono andato via dal Palermo ed è fallito, lo stesso è successo a Livorno e infine anche a Chiasso. Onestamente queste situazioni mi hanno stancato e fatto venire il voltastomaco, c'è troppa gente che rovina il calcio. Anche alla luce di ciò ho deciso di farmi da parte".

Anche quando c'è stata l'occasione di tornare in Italia, il giocatore ha scelto di dire no: "Negli ultimi anni avevo ancora motivazioni, che con il tempo sono però calate sempre più. Sul tavolo mi si è presentata l'opportunità di tornare in Italia, ma ho rinunciato. Ho due bambini che giocano nelle giovanili del Milan e per dar loro la possibilità di cullare il sogno calcistico io e la mia famiglia abbiamo deciso di insediarci in Ticino".

E su cosa faccia ora: "In questo momento la mia priorità è il lavoro, sono attivo in una ditta ticinese che si occupa di pannelli solari. Sto svolgendo i tre mesi di prova e sto imparando qualcosa di nuovo, che mi piace".