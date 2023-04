Palermo, che spinta dal Barbera: la media spettatori è tra le migliori in Europa

I numeri della tifoseria rosanero sono sempre più alti, specialmente nel girone di ritorno

Lo spettacolo offerto dal pubblico del Renzo Barbera di Palermo sta incantando la Serie B e non solo. Lo dicono anche i numeri, visto che i punti ottenuti in casa (26) sono molto di più rispetto a quelli raccolti in trasferta (16, e con una partita in più). La spinta del ‘Barbera’ continua ad essere decisiva per credere nei playoff.

La media spettatori del Palermo è intorno ai 20 mila, la terza più alta della Serie B (dietro a Genoa e Bari), ed è vicina anche vicino ai francesi del Bordeaux e del Saint-Étienne, due piazze storiche e molto 'calde’ che militano in Ligue 2. Facendo un confronto con i club di secondo livello dei top cinque paesi europei dove il calcio è più seguito, il Palermo si piazza nella top 20. Nelle ultime giornate, inoltre, potrebbe anche guadagnare qualche posizione, in vista del rush finale per i playoff che porterà allo stadio tanti altri supporters rosanero.

La formazione di Corini, a suon di risultati, ha portato sempre più gente allo stadio, in particolare nel girone di ritorno. I picchi si sono raggiunti contro Reggina e Frosinone, in cui sono stati superati in entrambi i casi i 26.500, ma la tifoseria rosanero aveva dimostrato in passato di saper fare ancora meglio nelle partite che contano, soprattuto a fine stagione (la media nella gare playoff di Serie C dell’anno scorso era superiore ai 30.000).

Adesso ci saranno le ultime quattro in casa, con un sogno playoff più vivo che mai: la media spettatori si alzerà ancora con i tifosi pronti a far sentire tutto il loro calore nel momento più decisivo della stagione e chissà che non si raggiungano addirittura posizioni più alte nella classifica europea.