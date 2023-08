Mourinho dice “si” all’Arabia Saudita, ma rimane anche alla Roma

L'allenatore non lascerà la panchina giallorossa ma lavorerà per l'Arabia

Infine, anche José Mourinho ha accettato l'offerta ricca dell'Arabia Saudita. Ma tranquilli, non lascerà la Roma. L'allenatore si è solamente unito al Mahd Sports Academy, consiglio d'amministrazione dedicato alla ricerca e alla valorizzazione di nuovi talenti per formare una generazione di calciatori campioni. A riportarlo è l'agenzia di stampa saudita Spa e il quotidiano spagnolo As. Lo special one entrerà quindi in contatto con diversi volti noti del Medio Oriente, come il principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal.