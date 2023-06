Mourinho verso la stangata in Europa dopo insulti a Taylor

A proposito di insulti e offese, nessuno sconto per José Mourinho. L'allenatore giallorosso, infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, andrà verso una stangata per insulti e offese proprio a Taylor e agli altri ufficiali di gara. Per lo Special One possibile anche ben 4 turni di squalifica da scontare nella prossima stagione di Europa League.