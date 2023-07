Nainggolan, auto saccheggiata e priva di volante: “Ritorna tutto…”

Disavventura per il centrocampista belga che nelle ultime ore si è trovato a fare i conti con la sua auto rovinata da dei ladri.

Si torna a parlare di Radja Nainggolan che in queste ultime ore si è trovato a fare i conti con un episodio davvero spiacevole. A raccontarlo il diretto interessato tramite le sue stories social su Instagram. Il calciatore ha, infatti, mostrato una foto della sua vettura, in cui si vede subito essere senza volante. Non è facile poi intuire cosa sia capitato visto anche il commento del belga: "Tanta roba ritrovarsi la macchina così… ridiamoci su, intanto ritorna sempre tutto".