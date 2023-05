Napoli, De Laurentiis svela il futuro di Spalletti dopo lo scudetto

Il Napoli ha vinto il terzo scudetto della sua storia e a fare festa, oltre ai tifosi, la squadra e l'allenatore è stato, ovviamente, anche il presidente Aurelio De Laurentiis . Proprio il patron, dopo la gara contro l'Udinese che ha visto i suoi ragazzi pareggiare e portare a casa matematicamente il Tricolore, ha parlato del futuro del gruppo ed in particolare del tecnico toscano, Luciano Spalletti .

Ancora sul mister, De Laurentiis ha aggiunto: "Quelli come Spalletti me li voglio tenere stretti, molto stretti, perchè è difficile trovarli. L'aggettivo per questo scudetto è "iniziatico", si ricomincia sempre da un punto di partenza e questo scudetto lo rappresenta".