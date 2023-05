Ancelotti-Brasile, non c’è fretta. Presidente CBF: “Aspetteremo anche a Giugno”

La telenovela Ancelotti-Brasile non è ancora finita. Anzi, è appena cominciata. La Seleçao ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro e vorrebbe ingaggiare il tecnico originario di Reggiolo. C'è un solo problema: un contratto con il Real Madrid fino al 2024 e lo stesso Carletto che non vuole parlarne prima del termine della stagione. Il presidente della CBF, dal canto suo, è pronto ad aspettare: "Tutti mi fermano, in strada e in aeroporto, ovunque mi trovi, per chiedermi di ingaggiare Ancelotti. Mi chiedono di prenderlo, cosa aspetto e quando arriverà. Noi ci stiamo lavorando, ma non in maniera precipitosa. Siamo decisi ad aspettare" le parole di Ednaldo Rodrigues a Bein Sports.