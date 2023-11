Argentina, Di Maria a rischio squalifica per aver sputato ad un tifoso

Continuano i retroscena e le rivelazioni accaduti durante la movimentata gara Brasile-Argentina. Tra i cruenti scontri avvenuti negli spalti ed un clima certamente non sereno, anche in campo qualcuno è stato beccato per comportamento scorretto e antisportivo. Si tratta di Angel DiMaria, il quale è stato ripreso dalle telecamere mentre era impegnato a "sputare" contro un tifoso. Ecco, una delle dimostrazioni dell'atmosfera incandescente del Maracanà di questo mercoledì. L'argentino si stava dirigendo verso gli spogliatoi quando è stato raggiunto da quella che pare essere dell'acqua. Successivamente a varie provocazioni, ha risposto a modo suo. Così il Fideo rischia una seria squalifica da parte della Fifa che, come ricordato dal Presidente Infantino, condanna qualunque tipo di violenza. In fin dei conti la sfida si è conclusa 0-1 per gli ospiti con la Seleçao battuta per la prima storica volta in una gara casalinga di qualificazione ai Mondiali.