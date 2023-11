Argentina, Di Maria annuncia: “Lascerò la Nazionale dopo la Copa América 2024”

L'ADDIO: L'annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso calciatore via profili social e ha lasciato un briciolo di amarezza a tutti i tifosi argentini. Come anche alla squadra, che al termine della gara di qualificazione con il Brasile gli aveva dedicato un coro per provare a convincerlo a rimanere. Ma la decisione era già presa. "Non riesco ad esprimere a parole quanto gli applausi della gente mi abbiano toccato. Mi sto godendo ogni secondo di ciò e dell'affetto dei miei compagni, senza dei quali questa storia non avrebbe avuto lo stesso significato". Infine, l'annuncio: "La Copa América sarà l'ultima competizione in cui indosserò la maglia dell'Argentina. È con tutto il dolore nell'anima ed un nodo alla gola che dico addio alla cosa più bella che mi sia capitata in carriera".