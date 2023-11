Argentina, Scaloni minaccia l’addio. Dalla Federazione però c’è fiducia

L'ADDIO: Parole che hanno fatto il giro del mondo e stupito letteralmente tutti. Ma no, non c'entra la squadra o qualunque altro motivo derivante dal terreno di gioco. A quanto pare il tutto è da ricollegare ad una sorta di disagio per alcune questioni logistiche e altri dettagli che in precedenza hanno turbato il tecnico. Dunque la possibilità di un addio. Scenario che, però, secondo Olé non è ancora del tutto convincente e che potrebbe rivelarsi un semplice fuoco di paglia. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra Scaloni e il presidente Tapia, e sarà in quel momento che si deciderà il futuro della Nazionale guidata da Lionel Messi. Secondo la fonte, però, l'AFA non ha alcuna intenzione di cambiare panchina e farà di tutto per trattenerlo.