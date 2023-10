Argentina, Di Maria ha annunciato la data del suo ritiro

Dopo aver vinto la Copa America 2020 e la Coppa del Mondo nel 2022, Angel Di Maria punta alla tripletta prima di dire addio una volta per tutte all'Albiceleste. L'attaccante ex Juventus, ora al Benfica, ha annunciato che intende lasciare l' Argentina al termine della prossima Copa America, che si terrà nell'estate del 2024.

L'ANNUNCIO: Di Maria ha parlato ai microfoni di Urbana Play: "Sono andato al Benfica per avere la possibilità di continuare a giocare in Nazionale. Posso dire che la mia speranza è quella di giocare da titolare la prossima Copa America che, con ogni probabilità, sarà la mia ultima". Il ritiro è forse rivolto esclusivamente alla Nazionale, mentre a livello di club non si ancora nulla. In Portogallo "El Fideo" aveva trovato una buona continuità a inizio stagione, prima di venire nuovamente colpito da infortuni. Ebbene, sulla base della sua tenuta fisica ne sapremo di più riguardo anche il suo futuro. Ciò che appare certo è che un giorno, prima o poi, tornerà al Rosario Central ed è li che chiuderà definitivamente la sua carriera da professionista. A meno che non cambi idea e decida di rimanere in Europa ancora un pò.