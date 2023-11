Argentina, la frecciatina di De Paul: “Fatta la storia anche contro il Brasile”

FRECCIATINA: Il centrocampista dell'Atletico Madrid, che ricordiamo per i suoi toni provocatori e decisamente poco pacati, ha parlato dell'Argentina dei record. Dopo aver vinto la Coppa del Mondo, la Seleccion ha battuto il Brasile in casa in una gara valida per la qualificazioni ai prossimi Mondiali. Scenario mai accaduto prima d'ora. "L'abbiamo fatto di nuovo. Siamo entrati nella storia essendo i primi a battere il Brasile in questa competizione. Eravamo molto arrabbiati per quello che è successo (scontri in tribuna prima del fischio d'inizio, ndr). Ma non ho dubbi ad affermare che siamo la miglior Nazionale al mondo. Parliamo sul campo, abbiamo un grande paio di cogl***i". Beh, i tifosi argentini apprezzeranno. Quelli brasiliani forse un pò meno.