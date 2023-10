Argentina, record di imbattibilità per “Dibu” Martinez. Non subisce gol da…

L'Argentina torna in campo e conferma il titolo di "Campione del Mondo". L'Albiceleste l'ha fatto questo venerdì contro il Paraguay, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, dove ha anche persino raggiunto un traguardo molto importante. Non subendo nemmeno un gol anche in quest'occasione, Emiliano Martinez detto "Dibu" ha strappato il record di imbattibilità prima appartenuto al 'Mono' Burgos. Il portiere dell'Aston Villa, infatti, non subisce un gol in Albiceleste dalla finale dei Mondiali, quando ne subì ben tre da Mbappé, superando così il precedente traguardo dell'ex Atletico Madrid di 606 minuti da imbattuto. Un record incredibile che conferma anche la solidità difensiva della squadra capitana da Lionel Messi. Ma occhio ai prossimi appuntamenti, dopo il Perù l'Argentina dovrà affrontare Uruguay e Brasile nel mese di novembre.