Sputo a Messi, Sanabria: “Non farei mai un gesto del genere”

Dopo essere stato accusato di aver sputato a Messi in occasione della sfida tra Paraguay e Argentina, Antonio Sanabria è tornato a parlare della vicenda. Nelle scorse ore, l'attaccante del Torino di Ivan Juric aveva già parlato dell'argomento. Intervenuto nel corso della trasmissione sul portale di TyC Sports, il paraguaino ex Barcellona aveva detto: "Guardando l'immagine sembra che abbia sputato verso di lui, ma non è così. Era lontano. Con Messi non è successo niente. Lo nego assolutamente". Adesso, l'attaccante del Torino è tornato a parlare, ma questa volta ha scelto di affidarsi al proprio account Instagram. Con un lungo comunicato diramato nelle storie, Antonio Sanabria si dichiara ancora una volta estraneo ai fatti: "Mi sento in dovere di uscire allo scoperto e negare quello che è successo ieri sera. Solo nel vedere la mia famiglia colpita e a causa delle molteplici minacce per un evento che non è mai accaduto. Non farei mai una cosa del genere a nessuno. Che esempio darei alle mie figlie commettendo un atto del genere? Vi consiglio di vedere tutte le immagini" - ha concluso l'attaccante del Torino, che spera di aver chiuso il caso in maniera definitiva.