Argentina, Scaloni: “Messi al Mondiale 2026? Prima dobbiamo qualificarci…”

Dopo il gol di ieri che ha confermato la sua classe, in Argentina tutti si chiedono quale sarà il futuro di Lionel Messi. L'eroe che ha portato alla vittoria del Mondiale in Qatar ha in passato dichiarato di non esser certo di rimanere in Nazionale anche per il prossimo Campionato del Mondo del 2026. La stessa insicurezza la condivide il C.t. Scaloni, che alla domanda su Messi ha risposto così: "Non so nemmeno se ci sarò io come faccio a saperlo (ride, ndr). So che farà il possibile per continuare a giocare, perché lui è fatto così, non ha altre intenzioni. Però prima dovremmo pensare a qualificarci al Mondiale, poi a chi ci andrà o meno. Che mi risulti, ancora non siamo qualificati...". Il commissario tecnico dell'Argentina, rispondendo in conferenza stampa, non ha lasciato spazio ad altre interpretazioni: è ancora troppo presto per conoscere quello che sarà il futuro di Lionel Messi.