Benzema, ‘2 di picche’ dall’Algeria. Il ct: “Contento dei miei attaccanti…”

Karim Benzema non tornerà a far parte della Nazionale francese. Il presidente della Federazione transalpina è stato chiaro nelle scorse ore sul possibile ritorno dell’attaccante alla corte di Deschamps. Una chiusura netta che ha provocato la replica del giocatore che ha chiesto di essere lasciato libero di andare a giocare per un’altra Nazionale.

Indossare la maglia di un altro Paese: questa l’intenzione di Benzema. Ipotesi che, per il momento, sembra rimanere solo un’idea. Anche perché il ct dell’Algeria Belmadi, l’altra Nazionale per cui il bomber potrebbe giocare, ha decisamente escluso questa possibilità in una recente intervista: “Per il momento, abbiamo Bounedjah, Slimani, Delort, Soudani…. Sono contento con i giocatori che ho”. Un ‘due di picche’ per Benzema che probabilmente dovrà mettere da parte ogni speranza di tornare a vestire la maglia di una Nazionale.