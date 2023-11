Brasile-Argentina, Infantino sugli scontri: “No alla violenza nel calcio”

VIOLENZA: "Non c'è assolutamente posto per la violenza nel calcio, che sia dentro o fuori dal campo - ha esordito Gianni Infantino tramite profili social ufficiali -. Eventi del genere, come quelli visti durante la partita tra Brasile e Argentina nelle qualificazioni per la coppa del Mondo allo stadio Maracanã, non hanno posto nel nostro sport o nella nostra società e vanno condannati". Risposta dura e diretta da parte del Presidente della Fifa. Il massimo organo calcistico ha sempre condannato episodi del genere, in primis per la sicurezza degli stessi interpreti oltre che dei tifosi. "Nessuna eccezione. Non ci deve essere violenza tra giocatori, i tifosi, e staff. Tutti devono essere sicuri e protetti per giocare e godersi il calcio, e chiedo alle autorità competenti di garantire che questo sia rispettato, a tutti i livelli".