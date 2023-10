Brasile, l’infortunio di Neymar preoccupa

Serata da dimenticare per il Brasile questo mercoledì. La Seleçao ha infatti incontrato l'Uruguay a Montevideo per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Qui ha incassato una clamorosa doppia sconfitta: prima sul campo col 2-0 netto degli uruguaiani, poi in squadra con quello che pare essere un nuovo grave infortunio per Neymar. L'attaccante dell'Al-Hilal è caduto malamente dopo uno scontro con De la Cruz e si è infortunato al ginocchio sinistro. L'entità del guaio fisico è immediatamente stata nota a tutti, con il brasiliano che non riusciva a tirarsi su e lacrimava per il dolore. Per questo motivo è stato portato fuori in barella, mentre piangeva a dirotto. Riconoscendo l'ennesima difficoltà, Casemiro ha mandato l'in bocca al lupo al compagno: "È molto importante per noi e spero non sia nulla di grave. Purtroppo sta avendo infortuni in serie e quando inizia a ritrovare il ritmo, bam, ecco che ne arriva un altro".